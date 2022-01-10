Памятник создателю «Ералаша» Грачевскому откроют 14 января на Троекуровском кладбище

Москва, 10 января. Памятник создателю «Ералаша» Борису Грачевскому откроют 14 января, сообщила его вдова Екатерина Белоцерковская.

Памятник режиссеру и сценаристу будет открыт в день годовщины его смерти, рассказала Белоцерковская. Она выразила надежду, что на его открытие соберутся люди, которым был дорог Грачевский, передает ТАСС.

«Памятник Борису Юрьевичу откроют 14 января на Троекуровском кладбище, в 15:00. Участок 21», — заявила вдова создателя «Ералаша».

Напомним, что Грачевский скончался 14 января 2021 года от последствий коронавирусной инфекции. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

Ранее бывшая жена Грачевского Галина попыталась отстоять право на наследство бывшего мужа, однако суд отказался встать на ее сторону. Об этом сообщил адвокат Евгений Бранецкий.