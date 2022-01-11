Хороший год: кто из звезд связал себя узами брака в 2021-м

2021-й был непростым годом, но без радостных событий не обошлось — сразу несколько звездных пар связали себя узами брака. У кого-то было тихое и скромное торжество, а кто-то, наоборот, отметил свадьбу с размахом. ФАН вспоминает, как это было, и поздравляет знаменитых молодоженов с началом семейной жизни.

Королевское торжество

instagram.com / @parishilton

Гламурная блондинка Пэрис Хилтон наконец-то вышла замуж в 40 лет. Избранником светской львицы стал американский предприниматель и специалист по венчурным инвестициям Картер Реум. Свадьба получилась по-настоящему королевской: невеста сменила шесть роскошных нарядов, а сам праздник длился четыре дня — гости за это время успели побывать и в Бель-Эйре, и в Санта-Монике. Завершилось торжество изысканным банкетом для семьи и друзей.

Скромное замужество

Global Look Press / Wiese/face to face

Мировая поп-знаменитость Ариана Гранде вышла замуж тайно, торжество было максимально скромным. На такое решение повлияла личность ее суженого — агента по недвижимости Далтона Гомеса, который не привык к публичности. Свадьбу молодые люди отметили подальше от любопытных глаз, в доме певицы в Калифорнии, где присутствовали близкие друзья и члены семьи. К слову, семейная жизнь настигла Гранде стремительно — артистка надела кольцо на палец спустя всего полтора года после встречи с любимым.

В стиле кантри

Global Look Press / ImagePressAgency/face to face

Чуть менее скромная свадьба на 40 гостей получилась у певицы Гвен Стефани и кантри-певца Блейка Шелтона. Романтичное торжество прошло в Оклахоме (США), на живописном ранчо жениха. Говорят, Шелтон специально построил часовню в своем поместье, чтобы там обменяться клятвами с любимой, которой сделал предложение еще в 2020 году. Неудивительно, что после такого Стефани эмоционально написала в своем Instagram: «Мечты сбываются!» К слову, звезда даже на свадьбе прониклась стилем кантри: один из ее нарядов дополняли белоснежные сапоги в ковбойском стиле.

Эпатаж во всем

instagram.com / @morgen_shtern

Скандально известный рэпер Моргенштерн женился на девушке своей мечты — Диларе Зинатуллиной. Необычным было то, что она сама сделала предложение возлюбленному, в ответ на которое он, разумеется, сказал «да». На этом эпатаж только начался: свадьбу молодые люди решили сыграть в стиле нулевых — с выкупом невесты, старомодными нарядами и торжеством в шатре. Ведущей мероприятия стала Ксения Собчак, а со сцены молодоженов поздравлял Александр Ревва. Получилось красочно и незабываемо — новость о свадьбе Моргенштерна попала во все российские СМИ.

Свадьба-сказка

Global Look Press / face to face/Instagram

У актрисы с кукольной внешностью Лили Коллинз состоялась действительно сказочная свадьба. Со своим избранником, режиссером Чарли Макдауэллом, она начала встречаться в 2019-м, а год спустя обручилась. Связать себя узами брака пара решила в невероятно живописных местах в штате Колорадо (США) в окружении близких людей. На фотографиях, которыми актриса поделилась в Instagram, влюбленные действительно выглядят как из сказки — не последнюю роль в этом сыграл кружевной наряд с накидкой, выбранный невестой.