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Украина в ближайшее время планирует сформировать резерв сил территориальной обороны

Армия
Украина в ближайшее время планирует сформировать резерв сил территориальной обороны
facebook.com  /  Пресс-служба Генштаба ВСУ

Киев, 10 января. Министерство обороны Украины рассчитывает привлечь 10 000 бойцов в резерв сил территориальной обороны, заявил генерал ВСУ Юрий Галушкин.

По его словам, эта цель на сегодняшний день является основной. В последствии на базе сил территориальной обороны будут сформированы бригады и батальоны, способные быстро приступать к выполнению задач.

«Бригады и батальоны в штате мирного времени будут насчитывать 10 000 военнослужащих. Это организационные ядра, которые способны развернуть и снабдить оружием», — объяснил Галушкин, назначенный командующим силами территориальной обороны.

Ранее собственный оборонный штаб в Киеве решил создать мэр города Виталий Кличко. Позднее минобороны Украины запретило градоначальнику заниматься подобным самоуправством.

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