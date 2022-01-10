Президенты Швейцарии и Украины обсудили российско-американские переговоры в Женеве

Цюрих, 10 января. Глава Швейцарии Иньяцио Кассис и лидер Украины Владимир Зеленский по телефону обсудили российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Женеве, рассказал официальный представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльтшингер.

По его словам, Швейцария приветствует проведение встреч высокого уровня между представителями Москвы и Вашингтона. В департаменте иностранных дел страны не уточнили детали разговора Кассиса и Зеленского.

«Сегодняшняя встреча в Женеве, соответственно, также была кратко затронута во время телефонного разговора», — подчеркнул Эльтшингер.

Недавно в Женеве завершились переговоры по безопасности между российской стороной и американцами. Они прошли за закрытыми дверьми и длились около семи с половиной часов, сообщал телеканал «360».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты серьезно отнеслись и проработали предложения РФ по безопасности. По его словам, разговор был сложным с обсуждением всех «острых углов», передала Национальная служба новостей.

Помимо этого, сенатор Владимир Джабаров рассказывал, что время уступок России прошло. Он отметил, что теперь страна действует решительно и отстаивает свои национальные интересы.