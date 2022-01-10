Рябков: Россия не откажется от военных учений на своей территории из-за возражений НАТО

Женева, 10 января. Россия продолжит проводить военные учения на своей территории, несмотря на все возражения Североатлантического альянса, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Российские войска проводили и будут проводить тренировочные мероприятия в пределах национальной территории, сказал дипломат по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности в Женеве. Он добавил, что Россия четко соблюдает свои обязательства в сфере контроля над вооружениями.

«Мы проводили и будем проводить эти тренировочные мероприятия на своей территории, потому что как НАТО заботится о своей безопасности, так и мы заботимся о своей безопасности и делаем то, что считаем нужным», — сообщил Рябков.

Ранее замглавы МИД РФ говорил, что нет никаких оснований опасаться эскалационного сценария развития событий вокруг Украины. Он в очередной раз подчеркнул, что у Москвы нет и никогда не было агрессивных планов.