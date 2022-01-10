Российские миротворцы применяют дроны «Орлан-10» для наблюдения за аэропортом Алма-Аты

Алма-Ата, 10 января. Российские миротворцы используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан-10» для наблюдения за окрестностями аэропорта Алма-Аты в Казахстане.

В аэропорт прибыли два расчета дронов «Орлан-10», передает РИА Новости. Беспилотники находятся в постоянной готовности, заявил начальник расчета БПЛА Артем Лифанов.

По его словам, для пуска «Орлан-10» необходимо согласовать эти действия с органами безопасности воздушного движения, охраной аэродрома и других подразделений, а также силами соседних стран, которые также дислоцированы в этом регионе.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ помогло эвакуировать из Казахстана шестерых граждан Венгрии. Борт российского военного ведомства доставил венгров и членов их семей в Россию.