Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 21:51
21:49
Политика
Рябков указал на необходимость изменений в отношениях России, НАТО и США
21:47
Весь мир
Возвращение зеленой Сахары: что ждет Сахель после высадки 100 миллионов гектаров деревьев
21:36
Экономика
Продуктовые карточки и подорожание хлеба на 35%: что может ждать Украину в 2022 году
21:30
Происшествия
Трех жительниц Москвы госпитализировали после ДТП с автобусом и маршруткой
21:29
Политика
Голосование о санкциях против «СП-2» поставило демократов в США в трудное положение
21:27
Политика
Украинских чиновников раскритиковали за ведение бизнеса в Крыму
21:18
Общество
Владимирские чиновники лопатами очищают улицы от снега
21:15
Шоу-бизнес
Омаров после заявлений об измене Бородиной улетел на отдых с незнакомкой
21:14
Общество
Жители Симферополя надеются, что новый глава наведет в городе порядок
21:14
Весь мир
Политолог Иван Аркатов: Западные элиты боятся независимости Мали
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Тесты актера Куравлева на коронавирус показали отрицательные результаты

  /   Обновлено: 10 января 2022 20:42
Общество
Тесты актера Куравлева на коронавирус показали отрицательные результаты
Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»

Москва, 10 января. Актер Леонид Куравлев получил отрицательные результаты тестов на COVID-19. Об этом сообщил ФАН инсайдер, близкий к родственникам артиста.

Леонид Куравлев находится в одной из клиник Москвы. Вскоре после новостей о его госпитализации начали появляться данные о заражении артиста коронавирусом. Однако тесты опровергли эту информацию. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Звезда советского кино оказался в больнице лишь два дня назад, а не в преддверии Рождества, как сообщалось ранее. Куравлев действительно испытывает недомогание из-за пневмонии.

Ранее сообщалось, что Куравлев находился в отделении реанимации. По данным СМИ, артист подключен к кислороду.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Тесты актера Куравлева на коронавирус показали отрицательные результаты
здоровье куравлев коронавирус
Комментировать