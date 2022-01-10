Тесты актера Куравлева на коронавирус показали отрицательные результаты

Москва, 10 января. Актер Леонид Куравлев получил отрицательные результаты тестов на COVID-19. Об этом сообщил ФАН инсайдер, близкий к родственникам артиста.

Леонид Куравлев находится в одной из клиник Москвы. Вскоре после новостей о его госпитализации начали появляться данные о заражении артиста коронавирусом. Однако тесты опровергли эту информацию. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Звезда советского кино оказался в больнице лишь два дня назад, а не в преддверии Рождества, как сообщалось ранее. Куравлев действительно испытывает недомогание из-за пневмонии.

Ранее сообщалось, что Куравлев находился в отделении реанимации. По данным СМИ, артист подключен к кислороду.