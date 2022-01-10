Концерн Volkswagen снял с конвейера модель Passat

Берлин, 10 января. Автомобилестроительная компания из Германии приняла решение о прекращении сборки седана Passat для европейского рынка.

Немецкий бренд больше не будет заниматься производством знаменитого седана Volkswagen Passat. Планировалось, что автомобиль снимут с конвейера в 2023 году, однако намерения организации были скорректированы.

Теперь концерн не будет собирать четырехдверную версию транспортного средства. Предполагается, что Passat убирают с рынка из-за того, что лучшие результаты продаж показывает модель в кузове универсал. Помимо этого, более конкурентным представляется современный Arteon.

Известно также, что VW сворачивает создание Passat для автомобильного рынка Соединенных Штатов. Последней версией для американского сегмента останется Passat Limited Edition 2022.

Volkswagen Passat впервые появился на свет еще в 1973 году. Машина была представлена в кузовах седан и универсал. Экземпляр получил название в честь одноименного ветра.

Подразделение Volkswagen в США ранее презентовало модель Atlas Cross Sport GT, которая оборудуется силовым агрегатом от Golf R прошлой генерации.