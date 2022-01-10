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Сомали запланировало изгнать антипиратскую миссию ЕС из территориальных вод

Весь мир
Сомали запланировало изгнать антипиратскую миссию ЕС из территориальных вод
wikipedia.org  /  ctsnow / CC BY 2.0

Могадишо, 10 января. Военно-морская миссия ЕС «Аталанта» рискует потерять разрешение на преследование пиратов в водах Сомали. В декабре федеральное правительство восточноафриканской страны продлило мандат развернутых с 2008 года европейских сил, но лишь на три месяца.

Согласно внутреннему документу дипломатической службы ЕС от 5 января, будущие намерения Могадишо назвали «довольно двойственными» и «подвергающими сомнению». Новую позицию Сомали по отношению к международному присутствию призвали рассматривать в контексте продолжающегося избирательного процесса. Государство так и не закончило парламентские выборы и, соответственно, не перешло к президентским.

Могадишо предложило Евросоюзу или другим будущим партнерам усилить национальную береговую охрану и флот, а «Аталанте» — сосредоточиться на незаконном рыболовстве и сбросе токсичных отходов. Дипломатическая служба ЕС уточнила, что заявление прозвучало на фоне «дестабилизирующей информации» о защите миссией контрабандных судов.

Если срок действия нынешней резолюции ООН истечет в марте, то у «Аталанты» исчезнут законные основания для присутствия в территориальных водах или для борьбы с пиратством у берегов Сомали. Однако Могадишо посчитало, что европейской миссии достаточно работать в открытом море и выполнять второстепенные задачи, например, защищать суда с продовольственной помощью, обеспечивать соблюдение эмбарго ООН на поставки оружия, изгонять незаконных торговцев наркотиками и древесным углем.

«Но возможность преследовать пиратов и вооруженных грабителей в территориальных водах Сомали остается действительно важной для миссии задачей. Возможность действовать на суше была бы еще лучше», — заявили в дипломатической службе ЕС.

Военно-морская миссия охраняла Африканский Рог последние 14 лет и стремилась расширить присутствие в Джибути, Маврикии и на Сейшельских островах. Между тем официальная позиция Могадишо резюмировала, что пиратство более не представляет серьезной угрозы региональному миру и безопасности.

Ранее Национальная консультативная конференция Сомали постановила возобновить приостановленные парламентские выборы и завершить голосование в течение 40 дней, начиная с 15 января.

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сомали
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