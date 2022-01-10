Ультраправые из «Патриотического фронта» устроили шествие в центре Чикаго

Чикаго, 10 августа. Члены правой организации Patriot Front («Патриотический фронт») устроили шествие в Чикаго. Об этом сообщило издание The Independent.

RECAP:



Foregoing their usual rental trucks, white nationalists with the hate group Patriot Front traveled to #Chicago today in ordinary vehicles to film their promotional footage.



The reception from both residents and (some) March for Life participants was icy. pic.twitter.com/zNmfQIwCWd — (C)hicago (F)ree (M)edia (@chifreemedia) January 8, 2022

Участники «Патриотического фронта» в фирменных брюках цвета хаки, темно-синих куртках и масках на лицах устроили шествие по центру города. Некоторые также держали щиты и несли транспарант с надписью: «Сильные семьи создают сильные нации». Они попытались примкнуть к акции «Марш за жизнь», который устроили противники абортов, но активисты их освистали.

«Для чего вы носите щиты? Это мирная демонстрация. Вы, ребята, просто позор!», — кричали участники акции против абортов.

У себя в социальных сетях правые отчитались, что их шествие прошло спокойно, и что они, якобы, приняли участие в «Марше за жизнь».

«Активисты прошли по центру Чикаго, штат Иллинойс, вместе с демонстрацией за сохранение жизни. В прошлом году активисты протестовали против отмены правительством митингов в Чикаго и Вашингтоне», — говорится в сообщении.

«Патриотический фронт» — это правая организация, отделившаяся от неонацистского движения «Авангард Америки» после трагических событий на митинге «Объединим правых» в 2017 году в Шарлоттсвилле, когда погиб один человек и пострадали еще 35. Члены объединения исповедуют расистскую идеологию, отрицая гражданство небелых американцев.