Ультраправые из «Патриотического фронта» устроили шествие в центре Чикаго

Чикаго, 10 августа. Члены правой организации Patriot Front («Патриотический фронт») устроили шествие в Чикаго. Об этом сообщило издание The Independent.

RECAP:



Foregoing their usual rental trucks, white nationalists with the hate group Patriot Front traveled to #Chicago today in ordinary vehicles to film their promotional footage.



The reception from both residents and (some) March for Life participants was icy. pic.twitter.com/zNmfQIwCWd