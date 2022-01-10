Ситуация в Казахстане отразилась на российском рынке акций

Москва, 10 января. Рублевый индекс Мосбиржи завершил торговую сессию снижением в пределах 0,4% на фоне напряженной ситуации в Казахстане и ожиданий скорого ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Утром индикатор российского рынка акций продемонстрировал рост до 3810 пунктов. Однако к закрытию торгов показатель опустился ниже 3740 пунктов. В то же время долларовый индекс РТС завершит сессию в плюсе, достигнув 1565,31 пункта (+1,3%). Курс доллара к концу дня опустился на 51 копейку, до 75,25 рубля.

Рынок акций РФ испытывает давление из-за напряженности в Казахстане. После заявлений руководства страны о постепенном стабилизации обстановки индексы показывали рост. Однако к вечеру на фоне роста спроса инвесторов на гособлигации США рублевый индикатор рынка начал снижаться. В ближайшее время внимание трейдеров также будет приковано к переговорам России с представителями НАТО и ОБСЕ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее оценил сумму ущерба от беспорядков в республике. По его словам, действия мародеров могут стоить экономике страны около 2-3 млрд долларов.