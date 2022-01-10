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«Откровенно». Иван Краско: Я — истинный социальный герой

Видео

Советский и российский актер Иван Краско рассказал монолог о своей жизни в новом выпуске проекта ФАН «Откровенно».

Любимец публики признался, как начиналась его актерская карьера. Он сказал, как впервые стал мечтать о сцене, и почему театр разрушил его отношения с первой женой — Екатериной Ивановой.

В программе «Откровенно» актер рассказал о временах, когда был командиром десантного корабля Дунайской речной флотилии. Гость выпуска описал взаимоотношения с солдатами, с которыми он работал.

Также Иван Краско вспомнил времена Великой Отечественной войны. Он описал, как его родственники уходили на фронт, а он остался со своей бабушкой Полей.

О взаимоотношениях актера с учителями, его взгляде на религию и семейные отношения, вы узнаете в новом выпуске программы «Откровенно».

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иван краско откровенно
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