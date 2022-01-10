Рябков: Россия ждет от НАТО железобетонных гарантий не принимать Украину и Грузию в Альянс

Женева, 10 января. Россия считает необходимым добиться от Североатлантического альянса железобетонных гарантий того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО.

Соответствующее заявление по итогам переговоров России и США по безопасности в Женеве сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он заявил, что для Москвы получение гарантий о сохранении внеблокового статуса Украины и Грузии является принципиально важным.

«Мы считаем, что абсолютно необходимо добиться того, чтобы Украина никогда, никогда, никогда не стала членом НАТО», — сообщил дипломат.

Ранее Рябков сообщил, что база для достижения договоренности с США по безопасности есть. Он подчеркнул, что Россия выступает за продолжение мирного диалога, который укрепит стабильность в Европе.