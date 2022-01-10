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Объем сделок с покупкой жилья в ипотеку вырос на рынке РФ за январские праздники

  /   Обновлено: 10 января 2022 20:26
Экономика
Объем сделок с покупкой жилья в ипотеку вырос на рынке РФ за январские праздники
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 января. Активность покупателей, приобретавших новостройки с ипотекой, в начале января оказалась нетипично высокой. Объем сделок в первые 10 дней месяца на 50% превысил показатель того же периода прошлого года, сообщает ТАСС.

В большинстве случаев это объясняется стремлением граждан зафиксировать ипотечную ставку. После повышения ключевой ставки ЦБ до 8,5% аналитики спрогнозировали повышение ипотечных ставок до 11% или даже 12,5% уже в ближайшее время, объяснила коммерческий директор девелоперской группы компаний «А101» Анна Боим.

Очевидно, что люди пользовались выходными днями, чтобы посетить объекты и задать нужные вопросы менеджерам по продажам, добавил руководитель департамента ипотечного кредитования девелоперской компании 3S Group Андрей Носонов.

Обслуживание кредитов в 2022 году обойдется россиянам довольно дорого. Об этом заявила финансовый аналитик Оксана Покровская.

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ипотека жилье недвижимость
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