Новогоднее обращение Путина стало самым рейтинговым событием Первого канала в 2021 году

Москва, 10 января. Новогоднее обращение российского лидера Владимира Путина оказалось в списке самых рейтинговых телевизионных событий Первого канала за 2021 год и возглавило его.

Как сообщили в пресс-службе телеканала со ссылкой на статистику Mediascope, также обращение президента стало самым рейтинговым за 31 декабря. Речь Путина по Первому каналу посмотрели в два с лишним раза больше зрителей, чем его же на других кнопках телевизора.

Также стало известно, что на канале «Россия-1» самой популярной трансляцией ушедшего года стал финальный матч футбольного Евро-2020 Италия — Англия. А вот зрители НТВ активнее всего смотрели шоу «Маска» 2 мая 2021 года.

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Что касается самых популярных телеканалов в последний день 2021 года, им стал Первый с долей 29,3% зрителей. Вторую строчку занимает «Россия-1» и 17,6%, на третьем месте НТВ — 13,9%.

Читатели французской газеты Le Figaro остались под впечатлением от новогоднего обращения Путина. Французы обратили внимание на фразу главы государства о «твердом и последовательном отстаивании национальных интересов».

Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о «любимчиках» из состава министров. По его словам, он не берет с собой в отпуск премьер-министра Михаила Мишустина не потому, что он не является его «фаворитом», передает НСН.