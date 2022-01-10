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New York Times сообщил об инициативе Борреля по «отдельному прямому диалогу» с Россией

Политика
New York Times сообщил об инициативе Борреля по «отдельному прямому диалогу» с Россией
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Брюссель, 10 января. Глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил за «отдельный прямой диалог» с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в сфере безопасности. С таким заявление выступили журналисты.

Недавно в Женеве прошли переговоры между США и Россией по этому вопросу. По информации газеты New York Times, глава евродипломатии написал письмо руководителям европейских МИД, где попытался убедить их в необходимости нахождения Брюсселя за столом переговоров между Москвой и Вашингтоном.

«В этом письме, переданном New York Times, он также заявил, что выступает за отдельные европейские предложения по безопасности и "инициировал отдельный прямой разговор" с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — подчеркнули журналисты.

Ранее Боррель указал на необходимость контактов с Москвой в сфере безопасности, именно поэтому Брюссель кооперирует усилия с «трансатлантическими и другими партнерами». Однако слова дипломата не играют особого значения из-за пассивности позиции Евросоюза, уверен политолог Федор Лукьянов. Его слова приводит Национальная служба новостей.

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евросоюз лавров боррель
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