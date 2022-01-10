Житель Тулы спас детей, которые провалились в полынью в Центральном парке

Тула, 10 января. Житель Тулы спас двоих детей, во время прогулки по Центральному парку со своим сыном. В МЧС России приняли решение наградить мужчину и мальчика.

Двое детей катались с горки в Центральном парке Тулы и попали в полынью, которая образовалась возле сливной трубы. Неподалеку местный житель прогуливался со своим сыном.

Первым на помощь бросился ребенок. Затем к полынье подбежал мужчина, который вытащил из ледяной воды сначала старшего мальчика, а затем второго пострадавшего.

Когда они оказались в безопасности, их повели отогревать в машину. Сейчас здоровью детей ничего не угрожает. В региональном МЧС отметили, что спасшего детей мужчину и его сына наградят за проявленное мужество, сообщает Myslo.

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