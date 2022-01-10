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Два экс-премьера Израиля столкнулись в суде по делу об оскорблении достоинства

Весь мир
Два экс-премьера Израиля столкнулись в суде по делу об оскорблении достоинства
Global Look Press  /  Yin Bogu Pool / ZUMAPRESS.com

Тель-Авив, 10 января. Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в суде со своим предшественником на этом посту Эхудом Ольмертом, которого обвиняет в нанесении репутационного ущерба.

В мае семья Нетаньяху подала иск о диффамации против Ольмерта за то, что последний назвал тогдашнего премьера, его жену Сару и старшего сына Яира «психически больными». Соответствующие высказывания прозвучали в двух интервью политика в апреле 2021 года. По данным местных СМИ, за оскорбительные слова истцы потребовали выплатить ущерб в размере почти 837 000 шекелей (20 млн рублей).

Ольмерт, в свою очередь, заявлял, что всего лишь отражает взгляды израильской общественности и международных лидеров. Он также призвал провести психиатрическую экспертизу семьи Нетаньяху.

Во время рассмотрения иска в мировом суде Тель-Авива 10 января адвокат Ольмерта Амир Титонович запросил доступ к медицинской информации о семье Нетаньяху. Судья Амит Ярив ответил, что проблема не в медицинских записях, а в том, были ли у политика основания для оскорбительных комментариев.

По словам судьи, прискорбно, что такая болезненная тема, как психическое заболевание, превращается в цирк обеими сторонами. Он предложил Ольмерту официально заявить, что его комментарии были лишь частным мнением, что он не знает, являются ли они правдой или ложью, а также что этот вопрос не должен рассматриваться в суде.

Если Ольмерт действительно будет настаивать на том, что его комментарии были правдой, предупредил Ярив, это потребует от защиты серьезных доказательств, что может вызвать трудности.

«Обе стороны должны быть заинтересованы в том, чтобы это не превратилось в цирк. Принимая во внимание личности сторон, как бы мы ни настаивали на том, что это юридический вопрос, он превратится в цирк», — сказал судья.

Однако усилия Амита Ярива оказались безуспешными. В связи с отказом сторон прийти к компромиссу суд постановил, что рассмотрение дела будет продолжаться до вынесения вердикта.

Сомнительное досье

Оба бывших премьер-министра уже имели опыт судебных тяжб.

Ольмерт предшествовал Нетаньяху на посту премьер-министра Израиля, но ушел в отставку в 2008 году в связи с тем, что ему было официально предъявлено обвинение в коррупции. Политик был осужден за мошенничество в 2014 году и отбыл большую часть 27-месячного тюремного заключения. Ольмерту вменяли получение взяток в обмен на содействие в строительстве элитного жилого комплекса в Иерусалиме, а также ряд других обвинений.  

Что касается Нетаньяху, то в настоящее время он обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток. В его отношении ведутся три дела. Согласно материалам одного из них, политик предположительно получал дорогие подарки от состоятельных людей.

Во втором деле говорится, что экс-премьер просил учредителя газеты «Едиот ахронот» рассказывать об израильских властях в позитивном ключе в обмен на помощь изданию в борьбе с конкурентами. Согласно материалам последнего иска, Нетаньяху мог помочь телекоммуникационной компании своего давнего знакомого Шауля Еловича увеличить прибыль. В свою очередь, корпорация медиамагната, которой принадлежит информационный сайт Walla!, обеспечивала тогдашнему главе правительства положительный образ в СМИ.

Сам политик отвергает свою причастность к указанным преступлениям.

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суд израиль нетаньяху ольмерт
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