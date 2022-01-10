Два экс-премьера Израиля столкнулись в суде по делу об оскорблении достоинства

Тель-Авив, 10 января. Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в суде со своим предшественником на этом посту Эхудом Ольмертом, которого обвиняет в нанесении репутационного ущерба.

В мае семья Нетаньяху подала иск о диффамации против Ольмерта за то, что последний назвал тогдашнего премьера, его жену Сару и старшего сына Яира «психически больными». Соответствующие высказывания прозвучали в двух интервью политика в апреле 2021 года. По данным местных СМИ, за оскорбительные слова истцы потребовали выплатить ущерб в размере почти 837 000 шекелей (20 млн рублей).

Two former PMs clash in court



Netanyahu lawyer says ‘in another country Olmert would have been arrested’; judge responds: ‘Thank God we’re not in that country’https://t.co/YJBlE2aUSS — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) January 10, 2022

Ольмерт, в свою очередь, заявлял, что всего лишь отражает взгляды израильской общественности и международных лидеров. Он также призвал провести психиатрическую экспертизу семьи Нетаньяху.

Во время рассмотрения иска в мировом суде Тель-Авива 10 января адвокат Ольмерта Амир Титонович запросил доступ к медицинской информации о семье Нетаньяху. Судья Амит Ярив ответил, что проблема не в медицинских записях, а в том, были ли у политика основания для оскорбительных комментариев.

По словам судьи, прискорбно, что такая болезненная тема, как психическое заболевание, превращается в цирк обеими сторонами. Он предложил Ольмерту официально заявить, что его комментарии были лишь частным мнением, что он не знает, являются ли они правдой или ложью, а также что этот вопрос не должен рассматриваться в суде.

Israel’s Netanyahu and Olmert face off in court in defamation case - TEL AVIV (Reuters) – A judge on Monday proposed a compromise in a defamation case former Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu l... - https://t.co/B7BVwc6EIi pic.twitter.com/RFmcNn5L8n — NonSell.com (@nonsellcom) January 10, 2022

Если Ольмерт действительно будет настаивать на том, что его комментарии были правдой, предупредил Ярив, это потребует от защиты серьезных доказательств, что может вызвать трудности.

«Обе стороны должны быть заинтересованы в том, чтобы это не превратилось в цирк. Принимая во внимание личности сторон, как бы мы ни настаивали на том, что это юридический вопрос, он превратится в цирк», — сказал судья.

Однако усилия Амита Ярива оказались безуспешными. В связи с отказом сторон прийти к компромиссу суд постановил, что рассмотрение дела будет продолжаться до вынесения вердикта.

Former Israeli prime minister Benjamin #Netanyahu and his family arrived at Tel Aviv Magistrate's Court on Monday to begin their libel case against former Israeli prime minister Ehud #Olmert. https://t.co/2Z1jHrSbeW — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) January 10, 2022

Сомнительное досье

Оба бывших премьер-министра уже имели опыт судебных тяжб.

Ольмерт предшествовал Нетаньяху на посту премьер-министра Израиля, но ушел в отставку в 2008 году в связи с тем, что ему было официально предъявлено обвинение в коррупции. Политик был осужден за мошенничество в 2014 году и отбыл большую часть 27-месячного тюремного заключения. Ольмерту вменяли получение взяток в обмен на содействие в строительстве элитного жилого комплекса в Иерусалиме, а также ряд других обвинений.

Former Israeli Prime Minister Ehud Olmert leaves prison after serving 16 months on corruption charges https://t.co/uiPFfvSZRY pic.twitter.com/elQcZJMiyV — CNN Breaking News (@cnnbrk) July 2, 2017

Что касается Нетаньяху, то в настоящее время он обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток. В его отношении ведутся три дела. Согласно материалам одного из них, политик предположительно получал дорогие подарки от состоятельных людей.

Во втором деле говорится, что экс-премьер просил учредителя газеты «Едиот ахронот» рассказывать об израильских властях в позитивном ключе в обмен на помощь изданию в борьбе с конкурентами. Согласно материалам последнего иска, Нетаньяху мог помочь телекоммуникационной компании своего давнего знакомого Шауля Еловича увеличить прибыль. В свою очередь, корпорация медиамагната, которой принадлежит информационный сайт Walla!, обеспечивала тогдашнему главе правительства положительный образ в СМИ.

Сам политик отвергает свою причастность к указанным преступлениям.