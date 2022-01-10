США приходится осваивать учебники дипломатии: как повлияют на мир переговоры Москвы и Вашингтона в Женеве

Эксперты, прокомментировавшие в эфире Медиагруппы «Патриот» начало российско-американских переговоров по безопасности в Европе, не ожидают, что стороны придут к каким-то договоренностям.

По словам президента секции «Посткоммунистические системы в международных отношениях» Ассоциации международных исследований, профессора кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского университета Станислава Ткаченко, результативно провести переговоры мешает отсутствие единой позиции по широкому спектру проблем у оппонентов России: США и их партнеров в Европе в лице НАТО и ОБСЕ.

«Одна из проблем связана с тем, что нет никакого единого Запада. Если бы такой партнер у нас по переговорам был и он бы сформировал свою рациональную позицию, наверное, анализировать было бы просто», — отметил Станислав Ткаченко.

По словам эксперта, позиции США и их европейских партнеров в лице ОБСЕ и НАТО, кардинально отличаются.

«Интерес Европы состоит в том, чтобы отношения с Россией оставались мирными, по возможности связанными с сотрудничеством, расширением экономических связей. Европа, не обладая жесткой силой, конечно, панически боится любого вооруженного конфликта, который может проходить на Украине или вокруг Украины. Что касается США, у них такой заинтересованности нет вообще. США сюжет конфликта вокруг Украины или расширение НАТО на восток интересует как инструмент давления на Китай», — заявил Станислав Ткаченко.

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Сама по себе Украина для США не имеет ценности, сколько-нибудь значительной для современной американской дипломатии, отметил политолог. По его словам, США планируют противостоять Китаю, и Россия им интересна как государство, которое выступает на стороне КНР или занимает нейтральную позицию. А Украина, расширение НАТО на восток, угроза безопасности России и Запада — это такой инструмент привлечения или отвлечения российских ресурсов от заинтересованности в сотрудничестве с Китаем, считает эксперт.

Прогнозируя ход переговоров, политолог отметил, что он ожидает попытку дипломатов США сменить повестку переговоров, на которой настаивает Россия.

«У американцев есть большая идея, чтобы заменить разговор о безопасности России на разговор о гарантиях безопасности в Европе в целом. И когда мы говорим: ну, хорошо, давайте поговорим о Европе в целом, они говорят нам: оставьте Донбасс, он главная угроза безопасности, Европа — это конфликт на востоке Украины, вы, Россия, якобы участник этого конфликта, поэтому давайте заниматься тем, что по-английски называется «деконфликтинг». Отсюда происходит та самая подмена содержания в переговорах, которая РФ совершенно неинтересна. Мы будем настаивать на том, что нас интересует не «деконфликтинг», а гарантии безопасности, совсем другая сфера, которая касается движений военной инфраструктуры НАТО на восток, создания тех мест, где расположены воинские подразделения, которые нам угрожают», — пояснил Станислав Ткаченко.

Федеральное агентство новостей /

«С эпохи однополярности США привыкли формулировать свою позицию как единственную правильную. США ровно так 30 лет разговаривали со всем миром, за очень редким исключением. В российско-американских отношениях в последние 30 лет присутствовала такая практика, когда американцы выдвигали нам мягкие ультиматумы, на которые мы соглашались. Сейчас американцам приходится осваивать учебники дипломатии заново и по полной программе, где они для себя открывают, что если государство собирается отстаивать свои интересы, оно использует все ресурсы, которые возможны. Включая информационные ресурсы с повышением переговорного пространства, попытки представить свои истинные интересы или закамуфлировать их какими-то другим заявлениями, которые расширяют это переговорное пространство — все то, к чему привыкла наша дипломатия в последние годы, потому что любые переговоры, которые вела Россия с ВТО, с ЕС, с нашими союзниками по СНГ, они все были ровно такими сложными переговорами, где было необходимо притирать интересы друг друга. США от этого отвыкли, поэтому сейчас они очень нервируют по поводу того, что им придется действительно вести сложные переговоры», — заявил Станислав Ткаченко.

По словам эксперта, жесткая позиция России заставляет американское руководство заново учить основы дипломатии.

Учитывая вышеизложенное, эксперт не ожидает, что сторонам удастся прийти к каким-то договоренностям на переговорах. По его мнению, стороны в очередной раз обозначат свою позицию, предъявят определенные требования, которые войдут в перечень тем следующих переговоров. В связи с этим политолог видит определенные возможности для российской дипломатии включать в них дополнительные предложения. Например, поменять формат переговоров Россия — НАТО, на формат ОДКБ — НАТО.

«Это было бы совершенно правильно, и более того, могло быть крупным успехом российской дипломатии. Евросоюз в течение многих лет отказывается даже в упор видеть Евразийский экономический союз, настаивая на переговорах только с Россией. Было бы неплохо приучить наших партнеров к тому, что у нас есть равновесные структуры, готовые обсуждать вопросы экономики и безопасности. Это важная цель для нашего государства», — заявил Станислав Ткаченко.

Директор института геостратегических исследований Грузии, бывший атташе миссии Грузии в НАТО в Брюсселе, бывший руководитель департамента НАТО в МИДе Грузии Вахтанг Маисая приветствует сам факт переговоров. Он считает их знаковым событием, подобным визиту президента США Ричарда Никсона в Москву в 1972 году, результатом которого стало заключение договора ОСВ-1, приведшего к мировой разрядке в период Холодной войны между СССР и США. Политолог надеется, что и в этот раз российским и американским дипломатам удастся прийти к компромиссу.

Вместе с тем эксперт отметил хитрую тактику США, которые намерены вести переговоры со своими основными оппонентами Китаем и Россией по отдельности.

«Опасаясь, чтобы они не договорились между собой», — пояснил Вахтанг Маисая.

Позиции российской стороны на переговорах, по словам эксперта, укрепили слаженные действия миротворческих сил ОДКБ, которые эффективно погасили разгорающийся конфликт в Казахстане.

«Россия показала, кто главный хозяин на евразийском пространстве», — заявил Вахтанг Маисая.

В то же время говорить об интересе Грузии к коллективному договору стран СНГ политолог считает преждевременным ввиду отсутствия дипломатических отношений между Россией и Грузией.

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«Украинская армия — очень большая, в ней много прапорщиков и генералов. Они отлично понимают, что если армия войдет в НАТО, они потеряют возможности по освоению крупных бюджетных средств. Поговорить о вступлении в НАТО можно, но если честно — никто туда не хочет», — отметил Александр Охрименко.

Президент Украинского аналитического центрасожалеет, что Украина стала разменной монетой в геополитических играх США и их европейских партнеров. По его словам, население Украины не испытывает большого восторга от планов военного освоения Украины структурами НАТО. Особенно этого не хотят, заявил эксперт, украинские военные.

Не питает иллюзий большинство украинцев и по поводу более тесного экономического сотрудничества с Евросоюзом.