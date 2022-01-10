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Общение с природой и заснеженные леса: Лев Лещенко против рождественских каникул за рубежом
Шоу-бизнес
Общение с природой и заснеженные леса: Лев Лещенко против рождественских каникул за рубежом
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Не Мальдивы и Эмираты, а родные русские заснеженные просторы для рождественских каникул всегда выбирает народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Лев Лещенко. О своих праздничных приоритетах легенда отечественной эстрады — в интервью ФАН.

«Я пятого числа сел в поезд со своими друзьями, и мы поехали в сторону старинного русского города Кинешма. Приехали на вокзал, перегрузились на машины, доехали до переправы, где нас ждали ветровики — бураны такие. Они скользят и по льду, и по воде и управляются мощными пропеллерами. И так доехали до деревни, которая называется Лужиново, где у моих друзей большая заимка, на которую мы всегда в рождественские праздники ездим», — поделился уважаемый артист.

Собеседник ФАН отметил, что компания у них была большая — 30 человек друзей. Это 12 семейных пар с детьми.

«На природе в снегах в настоящей зиме»: легенда эстрады Лев Лещенко против рождественских каникул за рубежом
rkomi.ru / Республика Коми Официальный портал

«Катались на снегоходах, катались на баге, пели и танцевали, запускали салюты. И так провели время. Еще ходили в клуб и смотрели хорошие фильмы, танцевали, пели, веселились. Плюс общение с природой, заснеженные леса и берега Волги. Олени, ламы, верблюды, в это сложно поверить, но они там есть. Зайцы и прочая живность. Одним словом, вот так, на природе в снегах, в настоящей зиме, в отличие от Эмиратов и Мальдив — это такое замечательное, настоящее Рождество», — объяснил народный артист РСФСР.

Ранее ФАН выяснил, какие звезды отечественного шоу-бизнеса не захотели встречать Рождество в России. Так, телеведущая Ксения Бородина в компании друзей и двух дочек сразу после Нового года улетела отдыхать на Мальдивы. А блогер Настя Ивлеева с компанией друзей отправилась в крупный курортный город в Мексике — Канкун. Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой и сыном Гектором полетели на зимние каникулы в Майами. Там же находится сейчас и Филипп Киркоров.

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Все новости / Шоу-бизнес / Общение с природой и заснеженные леса: Лев Лещенко против рождественских каникул за рубежом
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