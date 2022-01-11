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Алина Загитова увела Милохина у главной конкурентки
Шоу-бизнес
Алина Загитова увела Милохина у главной конкурентки
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Anatoly Lomokhov / Dmitry Golubovich

Москва, 11 января. Фигуристку Алину Загитову в соцсетях начали оскорблять и затравливать после совместного видеоролика с тиктокером Даней Милохиным. Инициатором выступил блогер, который, возможно, не подозревал, чем это может закончиться для спортсменки, пишет 7days.

«Все у Жени отобрала. Медведева будет в ярости», — прокомментировали публикацию подписчики. 

Напомним, на шоу «Ледниковый период» Даня Милохин катался в паре с другой фигуристкой Евгенией Медведевой. После окончания финального выступления молодые люди поцеловались на публике. В сети начали ходить слухи об их возможном романе, но пара отрицает свои отношения. При этом фанатов уже не остановить.

Милохин начал танцевать в видео с главной соперницей Медведевой — Алиной Загитовой, чем вызвал недовольство людей.

Алина Загитова увела Милохина у главной конкурентки
prt scr tiktok.com / @danya_milokhin

Загитова получила олимпийское золото в 2018 году. Медведева оказалась на втором месте. Теперь, по мнению россиян, она уводит у нее и парня. Меньше чем за 24 часа ролик собрал почти 4 млн просмотров. Комментарии по большей части представляли из себя критику Загитовой. История продолжилась и тем, что Медведева поставила лайк на язвительные комментарии подписчиков на странице Загитовой.

Сами участники любовного треугольника никак не комментируют ситуацию, но если анализировать деятельность Милохина, возможно, такой ход был сделан специально ради хайпа, ведь опыт в таких делах у тиктокера точно есть, да и спортсменки наверняка решили подыграть. 

Ранее Евгения Медведева после поцелуя с Милохиным показала романтическое совместное фото.

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Все новости / Шоу-бизнес / Алина Загитова увела Милохина у главной конкурентки
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