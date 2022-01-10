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МВФ заявил о риске обесценивания валют развивающихся стран из-за действий ФРС

Экономика
МВФ заявил о риске обесценивания валют развивающихся стран из-за действий ФРС
wikipedia.org  /  CC BY-SA 2.5, Dan Smith

Москва, 10 января. Повышение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США может привести к обесцениванию валют развивающихся стран, говорится в сообщении Международного валютного фонда (МВФ).

По мнению экспертов организации, более быстрое ужесточение денежно-кредитной политики американского регулятора может ухудшить финансовое положение во всем мире. Такое развитие событий будет сопровождаться замедлением торговли в США и способно привести к оттоку капитала из развивающихся рынков, считают в МВФ.

«Несмотря на прогнозируемое продолжение восстановления мировой экономики в этом и следующем годах, риски остаются повышенными из-за упорства пандемии. Учитывая риск того, что это может совпасть с более быстрым ужесточением мер ФРС, странам с развивающейся экономикой следует подготовиться к экономической турбулентности», — отмечают аналитики фонда.

Они рекомендуют странам с повышенной инфляцией действовать быстро, чтобы не дать валюте обесценится. Для этого центральным банкам необходимо срочно повысить базовые процентные ставки, считают специалисты.

Представитель России в МВФ Алексей Можин ранее заявил, что организация несет ответственность за ошибки, допущенные в кредитной программе Аргентины. Речь идет о предоставленных стране в 2018 году 57 млрд долларов.

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