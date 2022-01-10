Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 20:19
20:18
Экономика
Жителей России предупредили о повышении тарифов ЖКХ в 2022 году
20:18
Происшествия
Пропавшую под Челябинском восьмилетнюю девочку нашли в гостях у подруги
20:18
Армия
Россия и США на переговорах обсудили возможную замену договора о наступательном вооружении
20:17
Армия
Рябков: отсутствие прогресса по теме нерасширения НАТО затруднит дальнейший диалог с США
20:15
Общество
Финал продолжения «Декстера» получил низкие оценки зрителей
20:14
Весь мир
Израильские силовики открыли огонь по палестинским студентам в Бирзейтском университете
20:13
Общество
Любовь, солнце и танцы: фильмы, которые перенесут вас в лето
20:13
Происшествия
Заключенные пообещали сделать «больно и печально» насильникам 5-летней девочки из Костромы
20:13
Происшествия
Самолеты прибывают в Домодедово с задержкой из-за нелетной погоды
20:11
Политика
Рябков: США и Россия создали базу для достижения договоренности по безопасности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Рябков: у России нет и быть не может никаких намерений «напасть» на Украину

  /   Обновлено: 10 января 2022 19:53
Политика
Рябков: у России нет и быть не может никаких намерений «напасть» на Украину
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Женева, 10 января. Россия не собирается «нападать на Украину» и никогда не имела таких намерений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Соответствующее заявление российский дипломат сделал после завершения основного раунда переговоров России и США, которые проходили в Женеве за закрытыми дверями. По словам Рябкова, диалог был сложным и конкретным. Замглавы МИД РФ добавил, что Вашингтон серьезно подошел к предложениям Москвы.

«Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным. Без попыток что-то приукрасить», — заявил он.

Рябков добавил, что нет никаких оснований опасаться эскалационного сценария развития событий вокруг Украины, потому что Россия ни на кого нападать не собирается. Он подчеркнул, что все маневры российских войск идут в пределах национальной территории.

Ранее сообщалось, что НАТО на предстоящих переговорах с Россией будет учитывать ее опасения. Военно-политический блок рассчитывает на аналогичную ответную реакцию Москвы.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Рябков: у России нет и быть не может никаких намерений «напасть» на Украину
россия нато переговоры рябков
Комментировать