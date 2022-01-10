Рябков: у России нет и быть не может никаких намерений «напасть» на Украину

Женева, 10 января. Россия не собирается «нападать на Украину» и никогда не имела таких намерений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Соответствующее заявление российский дипломат сделал после завершения основного раунда переговоров России и США, которые проходили в Женеве за закрытыми дверями. По словам Рябкова, диалог был сложным и конкретным. Замглавы МИД РФ добавил, что Вашингтон серьезно подошел к предложениям Москвы.

«Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным. Без попыток что-то приукрасить», — заявил он.

Рябков добавил, что нет никаких оснований опасаться эскалационного сценария развития событий вокруг Украины, потому что Россия ни на кого нападать не собирается. Он подчеркнул, что все маневры российских войск идут в пределах национальной территории.

Ранее сообщалось, что НАТО на предстоящих переговорах с Россией будет учитывать ее опасения. Военно-политический блок рассчитывает на аналогичную ответную реакцию Москвы.