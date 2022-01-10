Надо отстаивать национальные интересы: политолог Кот о переговорах России и США в Женеве

Вечером 10 января в Женеве закончились переговоры по гарантиям безопасности между делегациями России под руководством заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и замглавы Минобороны Александра Фомина и Соединенных Штатов, возглавляемой замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Политолог Юрий Кот в беседе с ФАН оценил ход переговоров.

«В условиях, когда американцы стали выступать от имени всего западного мира, не имеет смысла тратить время на уже дискредитировавшие себя международные площадки вроде ПАСЕ и даже ООН, — высказал свое мнение Кот. — США сегодня выполняют роль вселенского жандарма и решают судьбы мира».

По словам политолога, учитывая эскалацию напряженности со стороны Вашингтона по отношению к Москве, «появилась необходимость создать площадку, где можно было бы решать вопросы не силой оружия, но все еще дипломатии».

ФБА «Экономика сегодня» /

«Сейчас самая важная тема, поднятая нами — это необходимость воздержания от применения ядерного оружия в случае военного столкновения стран, им обладающих, — отметил эксперт. — Будем надеяться, что до этого не дойдет».

Тем не менее, продолжил собеседник ФАН, «Америка продолжает на нас давить».

«Она применяет по отношению к России абсолютно противозаконные действия и решения, — напомнил Кот. — Видимо, в ответ на это нам в самое ближайшее время придется на всевозможных направлениях отстаивать свою свободу и свои национальные интересы».

Ранее в Совфеде оценили переговоры в Женеве по гарантиям безопасности.