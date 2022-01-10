Замгоссекретаря США Шерман назвала прямолинейными переговоры с Россией в Женеве

Женева, 10 января. Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман прокомментировала завершившиеся в Женеве переговоры по гарантиям безопасности с Россией.

По словам дипломата, США никому не позволят закрыть дверь НАТО для какой-либо страны. Вашингтон не согласен с ограничениями на прием новых стран в Альянс, добавила Шерман.Она отметила, что встреча получилась прямолинейной.

«США будут приветствовать подлинный прогресс в переговорах с Россией, прогресс возможен», — высказалась она.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что разговор с США был сложным и профессиональным, без попыток обойти острые углы. Руководство США ответственно и серьезно подошло к российским предложениям, подчеркнул он.