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Замгоссекретаря США Шерман назвала прямолинейными переговоры с Россией в Женеве

Политика
Замгоссекретаря США Шерман назвала прямолинейными переговоры с Россией в Женеве
state.gov  /  U.S. Department of State

Женева, 10 января. Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман прокомментировала завершившиеся в Женеве переговоры по гарантиям безопасности с Россией.

По словам дипломата, США никому не позволят закрыть дверь НАТО для какой-либо страны. Вашингтон не согласен с ограничениями на прием новых стран в Альянс, добавила Шерман.Она отметила, что встреча получилась прямолинейной.

«США будут приветствовать подлинный прогресс в переговорах с Россией, прогресс возможен», — высказалась она.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что разговор с США был сложным и профессиональным, без попыток обойти острые углы. Руководство США ответственно и серьезно подошло к российским предложениям, подчеркнул он.

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