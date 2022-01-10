Гаспарян оценил прозрение Эстонии о защите НАТО после событий в Казахстане

Таллин, 10 января. Прибытие миротворцев ОДКБ в Казахстан вызвало странную нервозность на грани тихой истерии в высших политических кругах Эстонии.

Эстонские чиновники высшего звена вдруг осознали, что Североатлантический альянс никак не защитит их страну в случае реальной угрозы, то есть незачем так активно участвовать во всех учениях НАТО и с готовностью предоставлять американцам немалую территорию для размещения своих баз. По всей видимости оперативность и эффективность ОДКБ произвела на Таллин неизгладимое впечатления, и «младоевропейцы» начали сравнивать этот союз с потенциалом НАТО. Преимущество, судя по странным для Эстонии заявлениям, оказалось не на стороне альянса.

Таким мнением со своими подписчиками поделился политолог Армен Гаспарян, иронично комментируя недавнее заявление бывшего министра финансов Эстонии Мартина Хельми, вдруг усомнившегося в способности западного военного блока защитить его страну.

mil.ee / Eesti Kaitsevägi

«Местный националистический жук навозный, а по совместительству бывший министр и лидер крупной партии Мартин Хельми заявил, что он не видит смысла отправлять эстонских военных в кризисные зоны за счет госбюджета, потому что в случае нападения РФ Эстонии все равно никто не поможет. Гений просто. Я об этом талдычу уже сколько лет? Почему до Хельми это дошло только после событий в Казахстане — для меня великая загадка. После него проснулись и его действующие коллеги из правительства с похожими опасениями. Прямо настоящее прозрение Эстонии произошло о защите НАТО, которой в принципе и нет. Хором ведь кричат: «Нам конец» из-за событий за тысячи километров. Кстати, зачем они вообще эту тему подняли. Ведь пока эстонцы отдуплятся, Казахстан успеет полностью восстановить свою экономику. Они в принципе ничего быстро не делают», — иронично заметил эксперт.

Гаспарян также выразил недоумение по поводу внезапной тревоги Хельми и прочих эстонских политиков, которые занервничали, будто это их президент Казахстана на помощь позвал. По его мнению, нужно быть как минимум некомпетентным управленцем с сотрясением мозга, чтобы приглашать в свою страну эстонских «профессионалов», которые умудряются оскандалиться почти в каждой зарубежной командировке в рамках взаимодействия союзников по НАТО.

Ранее украинский политолог Лазарев объяснил, почему США еще придется платить Москве за свое существование.