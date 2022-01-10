Sina: Россия превратила Охотское море в неприступную крепость для кораблей ВМС США

Пекин, 10 января. Военно-морские силы США столкнутся с неприятными последствиями в случае попытки вторжения в российские воды Охотского моря. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sina.

Аналитик отмечают, что американцы любят прибегать к международным положениям об открытом море и свободном судоходстве, используя их как предлог для нарушения территориальных вод разных стран. Однако в этом правиле есть одно исключение, которое называется Охотское море, передает «ПолитРоссия».

«География действий американских кораблей не распространяется на Охотское море, что обусловлено природными особенностями данного водоема и его стратегической важностью для России», — говорится в публикации.

Эта акватория покрывается мощными льдами с поздней осени и до весны, что серьезно затрудняет проход американских кораблей из-за отсутствия у Вашингтона ледоколов. Однако главная проблема США даже не в этом, а в мощной обороне, развернутой в регионе Москвой.

По словам экспертов, из-за того, что Охотское море является базой для атомных подводных лодок Тихоокеанского флота ВМФ РФ, Россия превратила его в «неприступную крепость», где располагается огромное количество военно-морских и военно-воздушных объектов. Поэтому корабли ВМС США ждет крайне неприятный сюрприз, если они будут находиться в акватории без разрешения Москвы.

Ранее эксперты китайского Sohu сообщали, что жесткая позиция России заставила американский флот отказаться от дерзких морских провокаций. В частности, для его авианосной группы большую опасность представляет гиперзвуковая ракета «Циркон», передает RT.