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Автокредит в России может вырасти на 15-20%

Экономика
Автокредит в России может вырасти на 15-20%
pixabay.com  /  megan markle and prince harry

Москва, 10 января. Объем кредитов на автомобили может измениться в этом году, предполагает руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Его слова приводит REGNUM.

Уже с самого начала нового года в стране фиксируется ценовой рост в автомобильном сегменте. Это говорит о том, что займы на приобретение машин также могут увеличиться в текущем году, уверен собеседник издания.

«Подорожание автомашин приведет и к росту величины и в некоторых случаях срока автокредита на новые машины, что, с учетом продолжающейся практики навязывания дополнительных опций в условиях дефицита машин, может привести к росту величины автокредита на 15−20%», — поделился своим мнением Цыганов.

Также автоэксперт считает, что в России может подорожать программа кредитования в рамках покупки б/у транспортных средств по направлению trade-in, а также в случае приобретения машины у других граждан.

Некоторые специалисты полагают, что при колебаниях курса рубля, стоимость автомоделей в РФ увеличится примерно на 5-7% в ближайший год. Ожидается, что дефицит новых автомобилей сохранится на рынке в 2022 году.

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Все новости / Экономика / Автокредит в России может вырасти на 15-20%
прогноз авто кредит цыганов
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