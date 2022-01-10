Годовая инфляция на Украине достигла 10%

Киев, 10 января. Инфляция на потребительском рынке Украины по итогам 2021 года достигла 10%, сообщила украинская Государственная служба статистики.

Повышение инфляции по сравнению с ноябрем прошлого года составило 0,6%. В 2020 году инфляция на Украине достигла 5%, в 2019 году — 4,1%. Нацбанк страны рассчитывает на возвращение показателя до уровня в 5%.

«Инфляция на потребительском рынке в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года составила 0,6%, за год в целом — 10%. Базовая инфляция в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года составила 0,4%, за год в целом — 7,9%», — добавили в сообщении.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко ранее заявил, что правительство на фоне роста цен может ввести продуктовые талоны и другие преференции для незащищенных слоев населения. Снижение или отмена НДС, по его словам, могут привести к дополнительным бюджетным расходам на администрирование налогов.