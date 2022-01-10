Рябков назвал сложным разговор России с США по гарантиям безопасности

Женева, 10 января. Переговоры Российской Федерации и США по гарантиям безопасности были сложными и профессиональными, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, разговор был без попыток обойти острые углы. Помимо этого, он отметил, что американская сторона крайне серьезно подошла к российским предложениям по безопасности, а также провела их проработку. Москва на переговорах с Вашингтоном в Женеве объяснила, почему нерасширение НАТО — это императив, добавил замглавы МИД России.

Ранее Рябков заявил, что Москва четко сформулировала подходы перед разговором с американцами по безопасности и не собиралась от них отклоняться. По его словам, к компромиссам во время основных переговоров должны были готовиться США.