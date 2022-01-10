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Рябков назвал сложным разговор России с США по гарантиям безопасности

Политика
Рябков назвал сложным разговор России с США по гарантиям безопасности
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Женева, 10 января. Переговоры Российской Федерации и США по гарантиям безопасности были сложными и профессиональными, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, разговор был без попыток обойти острые углы. Помимо этого, он отметил, что американская сторона крайне серьезно подошла к российским предложениям по безопасности, а также провела их проработку. Москва на переговорах с Вашингтоном в Женеве объяснила, почему нерасширение НАТО — это императив, добавил замглавы МИД России.

Ранее Рябков заявил, что Москва четко сформулировала подходы перед разговором с американцами по безопасности и не собиралась от них отклоняться. По его словам, к компромиссам во время основных переговоров должны были готовиться США.

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