Профсоюзы Эквадора планируют провести протесты против президента Гильермо Лассо

Кито, 10 января. Профсоюзные организации Эквадора во главе с Народным фронтом (FP) объявили о намерении провести манифестации против экономической политики правительства президента Гильермо Лассо.

Представители 14 профсоюзов заявили о своей поддержке предложения об организации протестов 19 января против роста цен на топливо, повышения транспортных тарифов и учащения случаев приватизации.

«Проблема заключается в том, что 35% эквадорцев живут в нищете, был сокращен бюджет на образование и здравоохранение. Проблема в том, что правительство не выплачивает 1,3 млрд долларов долга пенсионной системе. Правительство создает эти проблемы», — подчеркнул глава Генерального союза трудящихся Эквадора Хосе Вильявисенсио.

Председатель FP Нельсон Эрасо отметил, что «этот год будет ознаменован единством, сопротивлением и социальной борьбой против неолиберальной политики правительства».

" @UnidadPopularUP estará en cada acción de lucha que convoquen las organizaciones sociales, defenderemos en las calles la vida y los derechos. Seguiremos tejiendo la unidad del pueblo para derrotar al gobierno neoliberal y construir una alternativa política"@geovanni_atari pic.twitter.com/0ii9AKFqbN — Unidad Popular (@UnidadPopularUP) January 9, 2022

Он подчеркнул, что основной является «борьба за жизнь» в контексте всплеска заражений COVID-19, в связи с чем организация призывает всех трудящихся и членов профсоюзов вакцинироваться.

«Очевидно, что мы должны защищать наши жизни, но это не значит, что мы должны отказаться от отстаивания прав народа», — заявил Эрасо.

Одновременно президент Гильермо Лассо сообщил на своей странице в Twitter, что в последнее время в стране произошла реактивация потребления, инвестиций и промышленной деятельности. По его словам, она проявилась в увеличении объемов импорта на 40%. При этом 2021 год в Эквадоре завершился самым высоким уровнем инфляции за последние шесть лет — в 1,94%.