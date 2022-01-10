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«Лион» увеличил предложение по трансферу нападающего «Зенита» Азмуна

Спорт
«Лион» увеличил предложение по трансферу нападающего «Зенита» Азмуна
vk.com  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 10 января. Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун по-прежнему близок к смене клубной прописки — «Лион» увеличил сумму предложения по форварду, сообщает журналист Санти Ауна в своем Twitter-аккаунте.

По данным инсайдера, сине-бело-голубые в настоящее время не ответили на предложение «Лиона», но стороны существенно приблизились к компромиссу. При этом сам 27-летний Азмун уже согласовал с французским клубом детали личного соглашения.

Ранее сообщалось, что «Лион» предлагал за Азмуна 3 млн евро, но «Зенит» планирует выручить за одного из своих главных бомбардиров вдвое больше. Французы намекают, что будущим летом футболист станет свободным агентом и сможет покинуть Петербург бесплатно. Зимнее трансферное окно — последний шанс «Зенита» выручить за иранца денежные средства.

Ранее в понедельник генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Азмун никуда не уйдет этой зимой, поскольку на данный момент на рынке свободных агентов нет игроков такого же уровня.

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Зенит Сердар Азмун лион
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