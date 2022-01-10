Минобороны Литвы заявило о готовности поставить Украине летальное оружие

Вильнюс, 10 января. Госсовет по обороне Литвы одобрил план поддержки Украины, в рамках которого страна может поставить Киеву летальное оружие.

Глава оборонного ведомства Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что утвержденный план поддержки включает в себя различные практические меры. По его словам, уже в ближайшее время Вильнюс хочет передать Украине средства для тепловизионного наблюдения, передает RT.

«Мы намерены поддержать Украину реальными практическими мерами, в том числе увеличить количество инструкторов для нашей боевой учебной миссии и оказать некоторую материальную помощь. Материальная поддержка бывает и летальной, и нелетальной, и гуманитарной», – заявил Анушаускас.

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник потребовал от Берлина передать Киеву оборонительное вооружение. Кабмин ФРГ неоднозначно отреагировал на призыв дипломата.