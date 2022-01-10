РФ повысила суточную добычу нефти с конденсатом в начале января

Москва, 10 января. Среднесуточная добыча черного золота с конденсатом в России за первые девять дней января 2022 года составила 1500,8 тыс. тонн. Это на 13,3 тыс. тонн превысило результат аналогичного периода в декабре, передает «Интерфакс».

Между тем, по условиям сделки ОПЕК+, РФ с января вправе нарастить добычу на 100 тыс. б/с (примерно 1%) нефти (конденсат в сделке не учитывается) — до 10 млн 122 тыс. баррелей в сутки.

Среди нефтяных предприятий наибольший рост демонстрируют «Башнефть» — на 8,3%, до 52,4 тыс. тонн и «Сургутнефтегаз» — на 2%, до 166,8 тыс. тонн. Компания «Роснефть» нарастила производство на 0,4% — почти до 461 тыс. тонн, «Русснефть» — на 0,2%, до 19,1 тыс. тонн.

«Транснефть» инвестирует порядка 1 трлн рублей в реконструкцию и модернизацию трубопроводов в 2022-2026 годах. Об этом сообщил заместитель вице-президента компании Юрий Мосолов.