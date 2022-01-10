Опасное партнерство: как миротворцы ООН связаны с экс-главарем крупнейшей группировки в ЦАР

Центральноафриканская Республика находилась в состоянии вооруженного конфликта длительное время. За прошедшие годы местных жителей терроризировало множество группировок.

Одной из наиболее известных стал «Союз за мир в ЦАР» (UPC), возглавляемый военным преступником Али Дарассой. Бандформирование устраивало бесчинства по всей стране.

Зверства Дарассы шокировали его приближенных и полевых командиров. В результате они отказались от него и сообщили о роспуске группировки.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как нигерийский боевик стал персоной нон грата для своих соратников, и кто сейчас поддерживает отвергнутого главаря.

Роспуск «Союза за мир в ЦАР»

Руководители формирования один за другим начали покидать бандформирование зимой 2021 года. Они больше не хотят разделять маргинальные взгляды Дарассы, деятельность которого угрожает безопасности мирного населения Центральноафриканской Республики. Бывшие соратники и неравнодушные граждане ЦАР объявили награду за голову военного преступника в размере 50 тысяч долларов.

«Али Дарасса с помощью угроз заставляет соратников выполнять преступные приказы. В этой связи истинные патриоты ЦАР, спонсоры и покровители, выступающие за установление окончательного мира на территории нашей страны, объявили награду в размере 50 тысяч долларов за голову этого человека. Бандит должен быть арестован и предан суду за совершенные преступления или уничтожен при попытке оказать сопротивление», — заявил полковник Кири, бывший приближенный Дарассы.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Рядовые боевики вышли из группировки вслед за раскаявшимися лидерами. Они добровольно капитулируют и сдают оружие правительственным войскам (FACA).

Несколько дней назад высокопоставленные командиры UPC подписали коммюнике, в котором сообщается о расформировании группировки.

«Мы, нижеподписавшиеся, бывшие руководители, заявляем, что военно-политическая группа прекратит существование с 1 января 2022 года. Али Дарасса потерял всякое понимание реальности, стал преступником и террористом. Он окружен боевиками и наемниками, которые не поддерживают идеалы, отстаиваемые членами UPC. Они совершают преступления против народа, которые нельзя простить. Мы призываем всех членов UPC отказаться от поддержки Али Дарасса и прекратить борьбу с народом ЦАР», — написано в заявлении.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

После потери последователей, брошенный военный преступник нашел себе новых союзников в лице Франции и Чада. Им оказалось очень удобно иметь в подчинении «марионетку», руками которой можно дестабилизировать обстановку в Центральноафриканской Республике.

Причастность Франции

По данным местных СМИ, Чад готовит наемников для вторжения в ЦАР и стягивает подразделения к границе между государствами при поддержке Парижа. Из собственных источников журналисты выяснили, что в настоящее время главарь UPC пытается выйти на контакт с экс-президентом и французским ставленником Франсуа Бозизе, возглавившим конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), который сейчас скрывается в Нджамене.

wikipedia.org / UNDP / CC BY-SA 2.0

Ранее Дарасса встретился с новым начальником чадской разведки Бабу Ладде. Стороны обсудили совместную попытку свержения легитимного правительства Центральноафриканской Республики.

После того как обученные российскими инструкторами бойцы FACA ликвидировали основные силы CPC, поверженные главари ретировались в соседнее государство, чтобы уйти от наказания за многочисленные преступления против мирного населения.

«Согласно официальной версии, власти Нджамены приютили их по просьбе глав государств ЭСЦАГ. Но для понимающих людей это укрывательство и препятствование правосудию, а также создание угрозы безопасности республики. Поэтому в Банги должны постоянно находиться в состоянии максимальной готовности, чтобы внимательно следить за тем, что происходит между Нджаменой и Парижем. Нельзя упускать из виду, что глава переходного периода Махамат Деби проводил встречу с Эммануэлем Макроном», — говорится в материале центральноафриканского издания Ndjoni Sango.

Армия на страже границы

На фоне сообщений о планах Чада правительство ЦАР решило усилить безопасность внешних границ государства, чтобы избежать незаконного проникновения на территорию республики чадских наемников. Значительный вклад в укрепление потенциала войск внесли российские специалисты, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Именно они занимаются обучением бойцов FACA военной тактике и стратегии, а также рассказывают им, как противодействовать появляющимся угрозам. С консультативной поддержкой отечественных инструкторов правительственная армия стала одним из сильнейших военных формирований в регионе.

Профессиональная подготовка ВС ЦАР впечатлила несколько стран Черного континента, и они проявили интерес к обмену опытом в области борьбы с террористическими группировками. Качественное обучение у россиян позволило бойцам FACA дать отпор агрессорам, несмотря на то, что хорошо вооруженных боевиков поддерживают силы, заручившиеся помощью иностранных игроков и бывших метрополий.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Современное снаряжение в руках радикалов оказалось беспомощно против натренированных инструкторами из России военнослужащих Центральноафриканской Республики.

Кто представляет реальную угрозу безопасности ЦАР

Помимо Чада и Франции, основную помощь Али Дарассе оказали сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Отправленные в ЦАР для защиты мирного населения и стабилизации обстановки миротворцы сами стали угрозой для людей и государственности.

Сотни преступлений, нарушения прав человека, бессердечное отношение к людям, пострадавшим от многолетнего конфликта — список «достижений» сотрудников МИНУСКА за время пребывания в Центральноафриканской Республике можно перечислять долго. Когда в стране появилась специальная горячая линия для регистрации жалоб, выяснилось, что количество сообщений о бесчинствах «голубых касок» едва ли уступает числу звонков с жалобами на боевиков.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Более того, анализ и обработка данных показали, что контингент миссии ООН обошел радикалов по количеству зверств, совершенных в ЦАР. Особо парадоксально осознавать, что в «зачете» на первое место вышли представители миротворческой миссии, а не бандиты.

На совести «голубых касок» более тысячи преступлений: смертельные аварии, изнасилования женщин и детей, контрабанда наркотиков и драгоценностей, намеренная дестабилизация обстановки, пособничество радикальным группировкам и многое другое.

Верные друзья изгоя

Доверительные отношения между МИНУСКА и главарем UPC установились еще в 2013 году, когда только что появившаяся группировка терроризировала префектуру Уака. Жители провинции годами наблюдали за бездействием миротворцев ООН, которые не предпринимали никаких попыток помешать бандитам грабить, пытать и убивать людей.

flickr.com / Eskinder Debebe

Помимо игнорирования нападений, «голубые каски» снабжали боевиков иностранным вооружением, ввоз которого в республику запрещен Советом Безопасности международной организации. Армия ЦАР никогда не пользовалась минами, так как их эксплуатация запрещена эмбарго ООН, наложенным на страну. Однако в многочисленных схронах UPC саперы регулярно находили зарубежную взрывчатку.

Появление современного снаряжения у радикалов — заслуга МИНУСКА. Контингент миссии не видит ничего предосудительного, чтобы за алмазы и золото предоставить преступникам средства для массового уничтожения мирного населения.

severalmaz.ru / пресс-служба ОАО «Севералмаз»

Пособничество радикалам обусловлено тем, что в отсутствии необходимости миротворцам придется покинуть страну и лишиться возможности беззастенчиво разграблять ее богатые месторождениями земли. «Голубые каски» всеми силами сохраняют в республике хаос, который в глазах западных элит оправдывает их нахождение в ЦАР.

Последняя группировка

На текущий момент в государстве нет ни одного нелегального бандформирования, которое могло бы конкурировать с сотрудниками МИНУСКА, пользующихся дипломатической неприкосновенностью в своих алчных целях. Все группировки распущены либо ликвидированы армией. Оставшиеся в живых боевики массово капитулируют и сдаются властям с просьбой о возможности начать жизнь с чистого листа. Теперь одной из немногих опасностей для населения являются те, кто должен был его защищать.

flickr.com / Hervé Serefio

Ранее экс-сенатор, руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в эксклюзивном интервью для международной редакции Федерального агентства новостей предупреждал об угрозе, исходящей от «голубых касок»:

«Миротворцы ООН неэффективны и опасны для мирных жителей. В ЦАР отправляют уголовников и потенциальных преступников. Для того чтобы ситуация в стране была постоянно напряженной и болезненной, они целенаправленно нарушают закон. МИНУСКА — уже давно легализованное бандитское формирование. Если в Европе и Азии «голубые каски» еще стараются выполнять работу, то в странах Африки занимаются откровенными бесчинствами. О чем можно говорить, когда 10000 миротворцев не стоят двух сотен российских специалистов».

Преступления без наказания

На сегодняшний день миротворцы ООН не только не оправдывают продление собственного мандата, но и представляют реальную угрозу для населения африканской страны. Вся работа по обеспечению безопасности ЦАР лежит на бойцах FACA.

В это время «голубые каски» продолжают торговать на черном рынке запрещенным вооружением и предпринимают попытки вернуть сдавшихся властям боевиков в руки Али Дарассы. Они поддерживают мелкие группы радикалов, скрывающихся в лесах на приграничных с Чадом территориях, а также устраивают провокации на дорогах страны, где устанавливают мины иностранного производства.

Федеральное агентство новостей /

Сотрудники МИНУСКА пожертвовали безопасностью мирного населения ради личного обогащения, а введенные ООН санкции в отношении Али Дарассы скорее заслуживает человек, который в неположенном месте перешел дорогу, чем военный преступник, сломавший жизни не одной тысяче центральноафриканцев.