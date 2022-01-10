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Токаев: Казахстан подвергся агрессии боевиков из Афганистана и стран Ближнего Востока

  /   Обновлено: 10 января 2022 19:25
Армия
Токаев: Казахстан подвергся агрессии боевиков из Афганистана и стран Ближнего Востока
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нур-Султан, 10 января. Казахстан подвергся агрессии со стороны иностранных боевиков, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев.

Беспорядки, вспыхнувшие ранее в стране, он назвал организованной операцией с участием вооруженных группировок из стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

«Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока», — сказал президент.

Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков, вызванных повышением стоимости сжиженного газа. Встречные меры властей не помогли урегулировать кризис, потому Нур-Султан был вынужден обратиться за помощью к ОДКБ, которая направила в республику миротворцев. Этот факт, как передает RT, сорвал планы боевиков по захвату резиденции президента.

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Казахстан афганистан протесты токаев
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