Токаев: Казахстан подвергся агрессии боевиков из Афганистана и стран Ближнего Востока

Нур-Султан, 10 января. Казахстан подвергся агрессии со стороны иностранных боевиков, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев.

Беспорядки, вспыхнувшие ранее в стране, он назвал организованной операцией с участием вооруженных группировок из стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

«Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока», — сказал президент.

Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков, вызванных повышением стоимости сжиженного газа. Встречные меры властей не помогли урегулировать кризис, потому Нур-Султан был вынужден обратиться за помощью к ОДКБ, которая направила в республику миротворцев. Этот факт, как передает RT, сорвал планы боевиков по захвату резиденции президента.