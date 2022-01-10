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Семьи погибших казахских полицейских и военнослужащих получат квартиры

Общество
Семьи погибших казахских полицейских и военнослужащих получат квартиры
TACC  /  AP / Vladimir Tretyakov

Нур-Султан, 10 января. Семьи полицейских и военнослужащих, погибших в ходе беспорядков в Казахстане, получат бесплатные квартиры. Об этом сообщили представители Союза строительной отрасли Казахстана.

Квартиры будут выдаваться строительными компаниями, а также общественным фондом «Народу Казахстана», созданным по инициативе президента республики Касым-Жомарта Токаева. Отмечается, что в настоящее время Союз строительной отрасли Казахстана помогает расчищать пострадавшие объекты, а также восстанавливать город Алма-Ату, пострадавший в результате беспорядков. Для этого была мобилизована необходимая техника и привлечены специалисты.

Согласно статистике, в результате массовых беспорядков погибли 17 сотрудников правоохранительных органов. Как сообщалось ранее, Сбербанк, Хоум Кредит Банк и Halyk Bank обнулят кредиты погибших при беспорядках силовиков.

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Казахстан военные полиция квартиры
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