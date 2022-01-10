Геополитический фактор: что происходило с рублем в первую неделю торговли

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали, как прошла первая неделя торгов на мировых биржах в 2022 году. Прогноз курса рубля, цен на нефть и золото — в материале ФАН.

Нефть

ФБА «Экономика сегодня» /

В первую торговую неделю этого года нефть показала достаточно крепкую и позитивную динамику. С 3 января цены на сырье подросли с отметки 78 долларов за баррель в район отметки 83 доллара. На данный момент нефть торгуется на уровне чуть ниже 82 долларов за баррель.

«Среди основных событий, которые уже состоялись в этом году, прежде всего, заседание ОПЕК 4 января. Страны согласились продолжать следовать своему плану по постепенному наращиванию добычи и в феврале продолжат ее наращивать на 400 тыс. баррелей в сутки. В целом ОПЕК говорит, что рынок нефти сбалансирован, — рассказывают экономисты. — Плюс важным и позитивным фактором для цен на нефть стали события, происходящие в Казахстане. Там в ходе беспорядков были перебои в добыче на крупнейшем нефтяном месторождении Тенгиз. Сейчас ситуация нормализовалась, но в моменте это стало драйвером роста для нефти».

На прошлой неделе была опубликована статистика по запасам нефти от Минэнерго США, согласно которой запасы сырья снизились на 2,1 млн баррелей. При этом на 10 млн подросли запасы бензина, а также запасы дистиллятов на 4,4 млн. Также были получены данные по количеству активных буровых установок — за первую неделю нового года этот показатель достиг 481 единицы, что стало максимальным значением с апреля 2021 года.

Цены на нефть пока переместились в более высокий диапазон, актуальным для них выступает интервал от 80 до 85 долларов за баррель.

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

Для золота новый год начался не слишком позитивно. С первых дней января цены на бирже опустились с отметки 1830 долларов за унцию в район отметки 1780 долларов.

«На прошлой неделе были опубликованы протоколы последнего заседания ФРС, и в них участники рынка увидели «ястребиный» подход организации к кредитно-денежной политике. Отмечается, что ставку ФРС может начать поднимать весной, и сейчас рынок ожидает, что это произойдет уже в марте. Все это оказало негативное влияние на золото», — отмечают эксперты.

При этом ощутимо выросли доходности десятилетних американских государственных облигаций: с уровня 1,5% они поднялись до показателя в 1,8%, что также оказало давление на золото. Доллар, как уверяют аналитики, пока на это не реагирует — американская валюта фактически торгуется возле отметки 96 пунктов.

«Основным, на что будут обращать внимание участники рынка и что окажет влияние на курс доллара и стоимость золота, станут данные по инфляции и индекс потребительских цен, которые будут опубликованы на этой неделе. Ожидается, что показатель составит 7% в годовом выражении по итогам декабря и обновит свой последний максимум за 40 лет. Конечно, такие данные могут усиливать ожидания повышения процентной ставки», — говорят финансисты.

Пока что цены на золото сохраняют свой диапазон, который варьируется от 1760 до 1830 долларов за тройскую унцию.

Курс рубля

ФБА «Экономика сегодня» /

В отношении рубля с начала года эксперты видели достаточно высокую волатильность. Курс доллара в первые дни торговли преодолевал отметку в 77 рублей за доллар. К этому часу ситуация успела стабилизироваться и рубль вновь укрепился, достигнув уровня в 75 рублей за доллар.

«Прежде всего негативную реакцию для рубля оказала ситуация в Казахстане, поскольку из-за протестов власти страны обратились ОДКБ, куда входит Россия. Это стало негативным фактором с точки зрения геополитики, и в целом вся эта ситуация очень тревожила, поскольку могла повторить ситуацию, которая была на Украине. Все-таки Казахстан — ближайший партнер и сосед России, у нас очень плотные экономические взаимоотношения», — подчеркивают аналитики.

При этом фокус внимания участников рынка сейчас будет смещен на переговоры России и США, которые стартовали 10 января в Женеве. Прорывных договоренностей никто не ждет, однако от итогов диалога будет зависеть реакция российской валюты и российского финансового рынка. На этом фоне рубль пока торгуется в более широком для себя диапазоне — актуальным остается интервал от 72,5 до 77,5 рубля за доллар.