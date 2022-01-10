Актриса Елена Проклова рассказала о своем состоянии после госпитализации

Москва, 10 января. Звезда картины «Мимино» Елена Проклова вышла на связь с журналистами после госпитализации. Артистка поспешила успокоить поклонников и рассказала о своем самочувствии.

Елену Проклову госпитализировали в одну из московских больниц с повышенным давлением и головокружением. Врачи заподозрили у артистки инсульт, ее поместили в отделение реанимации. Звезда связалась с журналистами и сообщила, как себя чувствует, передает «Вечерняя Москва».

«У меня все нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу, извините», — сообщила актриса.

Ранее сообщалось, что Проклову экстренно доставили в больницу и провели осмотр с помощью аппарата МРТ. Ее состояние оценивалось как среднетяжелое.