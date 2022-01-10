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Посол России в Тунисе подтвердил стремление Москвы развивать двусторонние отношения

Весь мир
Посол России в Тунисе подтвердил стремление Москвы развивать двусторонние отношения
Федеральное агентство новостей  / 

Тунис, 10 января. Президент Туниса Каис Саид принял 10 января в Карфагенском дворце чрезвычайного и полномочного посла России Сергея Николаева по случаю окончания срока его службы на данном посту.

Об этом сообщила канцелярия главы государства североафриканской республики на своей официальной странице в Facebook. Согласно источнику, Саид поблагодарил посла России за его усилия по развитию прочных отношений и сотрудничества между Тунисом и Москвой.

«Мы надеемся на дальнейшую оптимизацию и диверсификацию этих связей в будущем, особенно в области экономики, высшего образования, научных исследований, культуры и космических технологий», — добавил президент.

Со своей стороны Сергей Николаев заявил, что Москва уверена в способности тунисского народа преодолеть все стоящие перед ним на данном этапе трудности. Он отметил, что его государство стремится придать более сильный импульс дружественным историческим отношениям, исследуя новые горизонты партнерства между двумя странами в различных областях.

В настоящее время африканская республика переживает экономические сложности. На днях правительство обнародовало программу реформ в соответствии с условиями Международного валютного фонда (МВФ), цель которых — получение международной финансовой поддержки.

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россия тунис
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