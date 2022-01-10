Украинцы напомнили Зеленскому о невыполненных обещаниях в первый рабочий день 2022 года

Киев, 10 января. Президент Украины Владимир Зеленский оскандалился в первый же рабочий день 2022 года. Украинцев взбесила «философская» публикация главы государства из офиса на Банковой улице в Киеве.

Фотография из Офиса президента Украины заставила жителей подконтрольных Киеву территорий напомнить экс-артисту «Квартала 95» о невыполненных обещаниях. Помимо завершения гражданской войны и выхода страны из экономического кризиса, Зеленский пообещал переместить офис главы государства с улицы Банковой. Именно поэтому фотография с подписью «Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом 2022 году» вызвала однозначную и негативную реакцию.

«Картина под названием "думающий ни о чем": Украина, (глава Офиса президента Украины Андрей. — Прим. ФАН) Ермак, 2022, айфон», — сыронизировал один из пользователей. «Переезд — не главное, главное — обещание, которое оказалось пшиком», — обратился к экс-комедианту другой комментатор.

Положение президента Украины Владимира Зеленского остается достаточно шатким. Переизбрание бывшего артиста «Квартала 95» поддерживают немногим более 20% граждан, а более 45% украинцев и вовсе назвали главу государства главным разочарованием прошедшего 2021 года. Как сообщает НСН, правящую партию «Слуга народа» уже обогнало по рейтингу объединение экс-президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность».