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Профессор Ткаченко: Украина своими ошибками подставила США перед переговорами с Россией

  /   Обновлено: 10 января 2022 19:25
Пресс-центр
Профессор Ткаченко: Украина своими ошибками подставила США перед переговорами с Россией
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 10 января. Североатлантический альянс не просто так решил провести консультации с Киевом за считанные дни до переговоров по безопасности с Россией, только этот маневр не имеет смысла, заявил профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко.

В эфире медиацентра «Патриот» он назвал показной встречу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Таким образом, уверен эксперт, формируется почва для более важного диалога.

Профессор Ткаченко: Украина своими ошибками подставила США перед переговорами с Россией
president.gov.ua / Офіс Президента України

Попытка НАТО разыграть эту «украинскую карту» озадачила профессора. По его словам, последние переговоры Брюсселя и Киева напоминают «сеансы гипноза», в ходе которых Запад обещает не забывать об Украине, ограничиваясь формальными заявлениями. При этом сама Украина жестко подставила НАТО, совершив немало политических ошибок.

«То нагромождение ошибок в области внутренней и внешней политики, которые сделала Украина, делает ее совершенно слабым партнером для США или для НАТО в рамках диалога с Россией», — констатировал профессор.

Переговоры России и НАТО по вопросам безопасности, как ожидается, пройдут 12 января. Москва намерена добиваться от Альянса гарантий отказа от дальнейшего расширения на восток. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, в свою очередь, не исключает провала консультаций.

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Все новости / Пресс-центр / Профессор Ткаченко: Украина своими ошибками подставила США перед переговорами с Россией
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