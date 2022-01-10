Альгис Микульскис рассказывает о мифах казахстанского «Майдана»

События в «южном подбрюшье России» и участие в них объединенных сил ОДКБ породили в определенных кругах массу домыслов о том, что этот всплеск насилия был «всего лишь» проявлением народного недовольства и о том, что «Москва вновь проливает кровь борцов за свободу». Обозреватель ФАН Альгис Микульскис рассматривает эти измышления с точки зрения здравого смысла и с позиций устава Организации Договора о коллективной безопасности.

Цветная революция в Казахстане с треском провалилась — сегодня об этом факте можно говорить уже с полной уверенностью. Только в минувшую субботу, 8 января, правоохранительными органами республики было задержано порядка четырех с половиной тысяч активных участников действа, имеющего все признаки вооруженного мятежа, и страна потихоньку начала приходить в себя. Однако, прекращение стрельбы на алма-атинских улицах никак не повлияло на информационный шторм, продолжающий бушевать в медиа-пространстве, несущий в общественное сознание множество ложных парадигм… Вот их-то я и предлагаю рассмотреть.

Итак, ложная парадигма номер 1: протест был спонтанным, люди устали от «удушающих» решений власти и вышли на улицы, дабы путем мирных выступлений продемонстрировать оной власти свое недовольство.

Хочется обратиться к авторам этого «гениального», но, к сожалению, затасканного мифа: вы серьезно? Нет, мы бы, разумеется, поверили вам… Если бы на наших глазах в свое время не происходили события, объясняемые такими-же словами, но имевшие «не совсем» благостные последствия. Примеры? Да пожалуйста! Египет… Автор этих строк был свидетелем того, что в феврале 2011 года происходило на каирской площади Ат-Тахрир. Те, кто с едва уловимым огоньком безумия в глазах выкрикивали лозунги и шли свергать все, что еще не свергнуто, выглядели очень достоверно, а их требования лучшей жизни и отставки Хосни Мубарака, правившего страной 30 лет, казались вполне справедливыми. Люди просто не догадывались, кто придет на смену нелюбимому ими президенту.

ФБА «Экономика сегодня» /

А пришел, председатель «Партии свободы и справедливости», за красивым названием которой скрывались «Ихван аль-Муслимийн», «Братья мусульмане» — террористическая организация, запрещенная в России и во множестве других стран.

Можно только догадываться, о чем подумали «свергатели тирана», когда на следующий день после «победы революции» обнаружили на улицах городов «шариатские патрули» вместо привычной, коррумпированной, вороватой, но все же светской полиции. Такая вот «демократия»…

Про Сирию и Ливию, где тоже все начиналось под лозунгами «борьбы с тиранией» напоминать, думаю, нет необходимости?

«Спонтанный протест», говорите, члены «конгресса интеллигенции»? Вы намедни разразились очередным «открытым письмом», в котором есть все, кроме ответов на вопросы: откуда, собственно, у участников «мирных акций» столько оружия и каким образом «народное недовольство» так быстро превратилось в грабежи магазинов и убийства силовиков? Впрочем, в вашей среде обсуждение подобных «мелочей», возможно, считается нерукопожатным…

Ложная парадигма номер 2: контингент ОДКБ не имел права вмешиваться во внутренние дела Казахстана потому, что не было факта внешней агрессии, а российские войска выполняют на территории чужой страны карательные функции.

Федеральное агентство новостей /

«В случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников либо угрозы международному миру и безопасности государства-частники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государствам-участникам в целях устранения возникшей угрозы».

Что тут сказать… Распространяющие эту информацию, видимо, просто не читали Устав «Организации», где в статье №2 черным по белому написано

А ведь есть еще и статьи №7 и №8, где поводами для включения механизмов помощи со стороны ОДКБ обозначены и терроризм, и распространение наркотиков, и охрана границ, и борьба с преступностью…

Что же касается обвинений России в попытках «залить кровью героев свободолюбивого Казахстана»… Думается, что на эти глупости в интервью агентству МИА «Россия сегодня» исчерпывающе ответил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась:

«Все инсинуации, что, мол, сейчас наши подразделения будут демонстрации разгонять и прочее — нет, этого не будет. У наших КМС ОДКБ другие задачи. Пошли передергивания — о каком-то вторжении или еще что-то, даже до «оккупации» договорились — это, извините, вообще полная глупость. Оказать помощь и поддержку Казахстану в этот тяжелый период — вот основной мотив решения Совета коллективной безопасности. Как только ситуация стабилизируется, будет принято другое решение, и операция по поддержанию мира будет закончена. Поэтому, конечно, очень неприятно слушать и читать, что «воспользовались ситуацией» — чушь это полная. Еще раз говорю: искреннее желание всех наших государств — реально помочь Казахстану в этой сложной ситуации, поддержать союзника в этот тяжелый период».

Prt Scr youtube.com / Yüksəliş TV

«Время такое пришло, что сегодня это не просто подача информации в том или ином виде, это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права. И к этому надо подходить не как к некоей такой обслуге нашей деятельности. Прошло то время, давно прошло, и сегодня все совсем по-другому, все намного серьезнее», — констатировал Шойгу в интервью телеканалу «Звезда».

В принципе, к вышеупомянутым «фейкам», денно и нощно льющимся из уст всевозможных «борцов за все хорошее против всего плохого», нам уже не привыкать. Информационная война против России идет не первый день и, по словам главы Министерства обороны РФ, проиграть в ней мы просто не имеем права.

А в Казахстане все наладится. Главное, чтобы его власти сделали правильные выводы из случившегося и четко поняли, кто их истинный союзник, а кто организует в государстве деятельность многочисленных НКО, чья задача состоит только в разрушении.

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