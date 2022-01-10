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МИД России: итоговая пресс-конференция Лаврова состоится 14 января

Политика
МИД России: итоговая пресс-конференция Лаврова состоится 14 января
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 10 января. Традиционная пресс-конференция министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам прошедшего года состоится 14 января в «гибридном формате», заявили в МИД РФ.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

«14 января в Пресс-центре МИД России состоится пресс-конференция (в гибридном формате. — Прим. ФАН.) Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 г.», — сказано в заявлении.

Ранее внешнеполитическое ведомство Российской Федерации сообщило, что глава МИД провел телефонный разговор с китайским коллегой Ван И. Дипломаты обговорили ситуацию вокруг Казахстана и обменялись оценками по этому вопросу.

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Все новости / Политика / МИД России: итоговая пресс-конференция Лаврова состоится 14 января
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