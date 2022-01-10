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Звезда Comedy Woman Ангарская назвала верным решением заключение брачного контракта

Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman Ангарская назвала верным решением заключение брачного контракта
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Москва, 10 января. Актриса Надежда Ангарская поделилась новыми подробностями расставания с бывшим мужем Раедом Бани. Артистка призналась, что убедилась в пользе брачного договора во время развода.

Надежда Ангарская не раз признавалась, что брак с избранником Раедом Бани обернулся болезненным разводом. Несмотря на влюбленность, звезда решила обезопасить свое имущество и заключила брачный контракт. Артистка призналась в программе «Добрый день с Валерией», что муж не смог забрать ее квартиру, а она убедилась в пользе договора.

«У нас был брачный договор, всем советую, особенно, когда женщина зарабатывает больше. Мы прекрасно понимаем, как это может быть: квартира, купленная в браке — общая, а если выплачивает ипотеку женщина, как обидно, когда мужчина забирает половину и уходит, нагадив в душу», — поделилась Ангарская.

Артистка также рассказывала о причинах расставания с мужем. Как оказалось, избранник Ангарской вел себя агрессивно и был ревнивцем. Однако звезда все равно с трудом справилась с эмоциями во время развода и была вынуждена «отрывать» его от себя.

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