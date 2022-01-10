Актер Леонид Куравлев оказался в реанимации после заражения COVID-19

Москва, 10 января. Звезда комедии «Иван Васильевич меняет профессию» Леонид Куравлев был госпитализирован в больницу с симптомами коронавируса. Состояние артиста оценивается как тяжелое.

Куравлев находится в больнице в Коммунарке, его госпитализировали накануне Рождества. Артист испытывал недомогание из-за затрудненного дыхания, тест подтвердил подозрения на COVID-19. Врачи перевели Куравлева в отделение реанимации. По словам источника, он находится в тяжелом состоянии.

«Он на кислороде, под круглосуточным присмотром медиков. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление», — передает «СтарХит».

Дети артиста Василий и Екатерина находятся на связи с клиникой. Вероятно, именно их врачи информируют о состоянии Куравлева.

Актриса Елена Проклова также оказалась в московской клинике. Звезду госпитализировали с головокружением, врачи диагностировали у нее инсульт.