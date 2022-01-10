Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 20:17
20:17
Армия
Рябков: отсутствие прогресса по теме нерасширения НАТО затруднит дальнейший диалог с США
20:15
Общество
Финал продолжения «Декстера» получил низкие оценки зрителей
20:14
Весь мир
Израильские силовики открыли огонь по палестинским студентам в Бирзейтском университете
20:13
Общество
Любовь, солнце и танцы: фильмы, которые перенесут вас в лето
20:13
Происшествия
Заключенные пообещали сделать «больно и печально» насильникам 5-летней девочки из Костромы
20:13
Происшествия
Самолеты прибывают в Домодедово с задержкой из-за нелетной погоды
20:11
Политика
Рябков: США и Россия создали базу для достижения договоренности по безопасности
20:08
Общество
Бари Алибасов не смог сдержать слез в день траура в Казахстане
20:07
Общество
Листовая зелень и рыба помогают сохранить здоровье глаз
20:05
Политика
Замгоссекретаря США Шерман не исключила дальнейших контактов с Россией
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Актер Леонид Куравлев оказался в реанимации после заражения COVID-19

  /   Обновлено: 10 января 2022 19:34
Общество
Актер Леонид Куравлев оказался в реанимации после заражения COVID-19
кадр из фильма «мы нижеподписавшиеся»

Москва, 10 января. Звезда комедии «Иван Васильевич меняет профессию» Леонид Куравлев был госпитализирован в больницу с симптомами коронавируса. Состояние артиста оценивается как тяжелое.

Куравлев находится в больнице в Коммунарке, его госпитализировали накануне Рождества. Артист испытывал недомогание из-за затрудненного дыхания, тест подтвердил подозрения на COVID-19. Врачи перевели Куравлева в отделение реанимации. По словам источника, он находится в тяжелом состоянии.

«Он на кислороде, под круглосуточным присмотром медиков. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление», — передает «СтарХит».

Дети артиста Василий и Екатерина находятся на связи с клиникой. Вероятно, именно их врачи информируют о состоянии Куравлева.

Актриса Елена Проклова также оказалась в московской клинике. Звезду госпитализировали с головокружением, врачи диагностировали у нее инсульт.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Актер Леонид Куравлев оказался в реанимации после заражения COVID-19
здоровье госпитализация куравлев
Комментировать