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Россиянам напомнили об условиях выхода на пенсию в 2022 году

Экономика
Россиянам напомнили об условиях выхода на пенсию в 2022 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 января. Мужчины и женщины 1960 и 1965 годов рождения соответственно смогут выйти на пенсию и получить страховую выплату, напомнил Пенсионный фонд России (ПФР).

При этом страховой стаж у пожилых граждан должен быть не менее 13 лет. На официальном сайте ПФР напомнили, что пенсионный возраст в РФ повышается постепенно, передает агентство URA.RU.

«Условия назначения страховой пенсии в 2022 году. Для мужчин 61 год 6 месяцев, год рождения: 1960 (второе полугодие). Для женщин 56 лет и 6 месяцев. Год рождения: 1965 (2 полугодие). Страховой страж не менее: 13 лет. Пенсионные коэффициенты: 23,4», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Гражданам России ранее сообщили, что социальные пенсии, а также пенсионные выплаты по государственному пенсионному обеспечению, увеличатся весной почти на 8%. Пособия по гособеспечению предназначаются для государственных служащих, военных, а также россиян, получивших инвалидность.

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