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Reuters сообщило о завершении переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве

  /   Обновлено: 10 января 2022 18:57
Политика
Reuters сообщило о завершении переговоров России и США по гарантиям безопасности в Женеве
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 10 января. Переговоры Российской Федерации и Соединенных Штатов по гарантиям безопасности в Женеве завершились, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Госдеп США.

Уточняется, что первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности завершились спустя почти 8 часов работы. Мероприятие проходило в постпредстве США при женевском отделении ООН за закрытыми дверями.

Ранее сенатор Владимир Джабаров рассказал, что время уступок со стороны РФ прошло — теперь она действует решительно и отстаивает свои национальные интересы. Таким образом он прокомментировал переговоры по гарантиям безопасности между делегациями Вашингтона под руководством американского замгоссекретаря Уэнди Шерман и Москвы, возглавляемой заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым и замглавы Минобороны РФ Александром Фоминым.

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сша госдеп reuters
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