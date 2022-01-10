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УЕФА включил двух россиян в список потенциальных звезд 2022 года

  /   Обновлено: 10 января 2022 18:56
Спорт
УЕФА включил двух россиян в список потенциальных звезд 2022 года
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Ньон, 10 января. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список из 40 молодых футболистов, которые имеют все шансы максимально раскрыть свой потенциал в наступившем году.

В этом списке оказались и два российских футболиста — хавбек московского «Динамо» Арсен Захарян и полузащитник столичного ЦСКА Максим Мухин. Кроме того, в рейтинг попал форвард «Краснодара» Эрик Ботхейм.

«Захарян может играть на любом фланге, проявлять креативность и забивать голы с любого расстояния. В прошлом сезоне он был признан лучшим молодым игроком РПЛ и стал самым молодым полевым игроком, дебютировавшим в сборной. Мухин появлялся на поле в матчах за сборную России на Евро-2020, но лучше проявил себя в ЦСКА, куда перешел весной из «Локомотива», — следует из характеристики российских футболистов.

Напомним, в декабре 2021 года «динамовец» Захарян был признан лучшим молодым игроком года в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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уефа Арсен Захарян максим мухин
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