УЕФА включил двух россиян в список потенциальных звезд 2022 года

Ньон, 10 января. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал список из 40 молодых футболистов, которые имеют все шансы максимально раскрыть свой потенциал в наступившем году.

В этом списке оказались и два российских футболиста — хавбек московского «Динамо» Арсен Захарян и полузащитник столичного ЦСКА Максим Мухин. Кроме того, в рейтинг попал форвард «Краснодара» Эрик Ботхейм.

«Захарян может играть на любом фланге, проявлять креативность и забивать голы с любого расстояния. В прошлом сезоне он был признан лучшим молодым игроком РПЛ и стал самым молодым полевым игроком, дебютировавшим в сборной. Мухин появлялся на поле в матчах за сборную России на Евро-2020, но лучше проявил себя в ЦСКА, куда перешел весной из «Локомотива», — следует из характеристики российских футболистов.

Напомним, в декабре 2021 года «динамовец» Захарян был признан лучшим молодым игроком года в Российской премьер-лиге (РПЛ).