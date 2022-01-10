Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 20:17
20:15
Общество
Финал продолжения «Декстера» получил низкие оценки зрителей
20:14
Весь мир
Израильские силовики открыли огонь по палестинским студентам в Бирзейтском университете
20:13
Общество
Любовь, солнце и танцы: фильмы, которые перенесут вас в лето
20:13
Происшествия
Заключенные пообещали сделать «больно и печально» насильникам 5-летней девочки из Костромы
20:13
Происшествия
Самолеты прибывают в Домодедово с задержкой из-за нелетной погоды
20:11
Политика
Рябков: США и Россия создали базу для достижения договоренности по безопасности
20:08
Общество
Бари Алибасов не смог сдержать слез в день траура в Казахстане
20:07
Общество
Листовая зелень и рыба помогают сохранить здоровье глаз
20:05
Политика
Замгоссекретаря США Шерман не исключила дальнейших контактов с Россией
20:05
Политика
Замглавы МИД России Рябков указал на неэффективность попыток НАТО запугать Москву
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Собака помогла спасти пропавшую в Вологде 14-летнюю школьницу

  /   Обновлено: 10 января 2022 18:54
Общество
Собака помогла спасти пропавшую в Вологде 14-летнюю школьницу
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Вологда, 10 января. Служебная собака по кличке Лотти помогла спасти пропавшую в Вологде школьницу. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Девушка ушла из дома, находящегося на улице Псковской, и не вернулась. Об ее исчезновении полицейским рассказала мать пропавшей. Самостоятельно определить местонахождение подростка у вологжанки не получилось. На вызов незамедлительно выехали правоохранители вместе с собакой.

«При отработке дворовых территорий собака сразу взяла запаховый след и привела правоохранителей во двор одного из домов на улице Щетинина, где и была обнаружена несовершеннолетняя», — сообщает пресс-служба УМВД.

Отмечается, что с девушкой и ее родителями будет проведена профилактическая беседа. Лотти же получила похвалу от своих хозяев.

Ранее Лотти уже выручала людей из беды. Так, собака спасла пожилого мужчину от смерти на овощехранилище. Пенсионер лежал на снегу без одежды и мог сильно замерзнуть.

 

Вернуться назад
Все новости / Общество / Собака помогла спасти пропавшую в Вологде 14-летнюю школьницу
собака спасение хорошие новости россии
Комментировать