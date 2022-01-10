Собака помогла спасти пропавшую в Вологде 14-летнюю школьницу

Вологда, 10 января. Служебная собака по кличке Лотти помогла спасти пропавшую в Вологде школьницу. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Девушка ушла из дома, находящегося на улице Псковской, и не вернулась. Об ее исчезновении полицейским рассказала мать пропавшей. Самостоятельно определить местонахождение подростка у вологжанки не получилось. На вызов незамедлительно выехали правоохранители вместе с собакой.

«При отработке дворовых территорий собака сразу взяла запаховый след и привела правоохранителей во двор одного из домов на улице Щетинина, где и была обнаружена несовершеннолетняя», — сообщает пресс-служба УМВД.

Отмечается, что с девушкой и ее родителями будет проведена профилактическая беседа. Лотти же получила похвалу от своих хозяев.

Ранее Лотти уже выручала людей из беды. Так, собака спасла пожилого мужчину от смерти на овощехранилище. Пенсионер лежал на снегу без одежды и мог сильно замерзнуть.